Arriva il Tour de Suisse. È una prima volta da non dimenticare

È il gran giorno della tappa valchiavennasca del Tour de Suisse. La località di Piuro, infatti, sarà teatro oggi di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio grazie alla tappa che terminerà in Valchiavenna, davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo. Un’occasione unica per la promozione del territorio della Valchiavenna, in primis, ma poi di un po’ tutta la provincia di Sondrio.

La macchina organizzativa è imponente: oltre 120 volontari della Protezione civile garantiranno la messa in sicurezza dell’area d’arrivo. Fondamentale anche la collaborazione tra la Polizia italiana e quella svizzera, una task force coordinata con grande impegno dalla prefetta Anna Pavone.

A rendere speciale questa giornata sarà il coinvolgimento attivo dell’intera comunità di Piuro: le finestre si coloreranno di bandiere italiane e svizzere, coinvolti i ragazzi dell’oratorio. "Accogliere il Tour de Suisse a Piuro rappresenta un momento storico e di grande orgoglio per tutta la nostra provincia" così il presidente della Provincia Davide Menegola.

F.D’E.