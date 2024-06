A Bormio il funerale dei tre finanzieri morti: “Giovani straordinari, innamorati della vita e del loro lavoro”

Bormio (Sondrio) – A Bormio oggi è stato il giorno dell’ultimo saluto ai tre finanzieri del Soccorso Alpino morti durante una esercitazione in Val di Mello (Sondrio), lo scorso 29 maggio. Tantissime le persone presenti ai funerali che si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa dei santi Gervasio e Protasio. Familiari, amici e colleghi hanno voluto tributare l’estremo saluto a Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli morti tragicamente mercoledì a causa di una caduta mentre stavano completando la salita in cordata del Precipizio degli Asteroidi. L’intera valle si è stretta al dolore delle famiglie dei tre “angeli” valtellinesi, tanto che la chiesa non è riuscita a contenere le migliaia di persone che hanno voluto portare l’estremo saluto. I funerali sono stati presieduti dal Vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, e concelebrati dall’Ordinario militare monsignor Santo Marcianò che nell'omelia ha ricordato le tre vittime della tragedia come “giovani straordinari, innamorati della vita e della loro professione”.

Alessandro Pozzi, 25 anni, Luca Piani, 32 anni, e Simone Giacomelli, 22 anni

L’omelia

"Ciascuno con una vita, una storia e una personalità diversa ma tutti uniti in un servizio ammirevole e dedito che ha permeato da amore l'intera loro esistenza – ha ricordato monsignor Marcianò -. Ogni salvataggio, ogni esercitazione, ogni sacrificio che loro tre hanno effettuato acquista un valore enorme di cui forse loro stessi non si sono resi conto". E ancora: "La loro morte non ha un perché, ma la loro vita ha avuto non solo un perché ma anche un per chi e se questo è stato possibile, lo è stato soprattutto per l'amore ricevuto da ciascuno di voi".

Bormio, funerali dei tre Finanzieri morti in Valmasino (ANSA/ANP)

Il comandante De Gennaro: “Un esempio di amore e solidarietà”

Il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro, intervenuto ai funerali, ha sottolineato: "La Guardia di Finanza ci sarà sempre nel ricordo di tre meravigliosi ragazzi che il Corpo custodirà tra i suoi figli più illustri e come esempi di solidarietà e amore per il prossimo". Parlando dell'appuntato Luca Piani e dei finanzieri Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, il generale De Gennaro ha sottolineato come il Safg, di cui i tre ragazzi facevano parte, "aiuta quanti sono in pericolo, ogni giorno e in silenzio, andando anche al di là di quella soglia ideale che separa il servizio della missione". Lo scorso mercoledì, il giorno della tragedia sul Precipizio degli Asteroidi "si stavano addestrando, prepararsi al meglio per essere pronti a intervenire quando ce ne fosse stato bisogno”. “La loro scomparsa ci lascia sgomenti – ha concluso -. Ai loro familiari, amici e colleghi la Guardia di Finanza si stringe in un caloroso e commosso abbraccio".

Bormio, funerali dei tre Finanzieri morti in Valmasino - foto (ANSA/ANP)

Il ministro Giorgetti: "Vogliamo onorare la loro memoria”

Alle esequie ha preso parte anche il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti: “Vogliamo rendere omaggio alle famiglie di tre servitori dello Stato, conosciuti e apprezzati dall'intera comunità per la professionalità e la passione che li caratterizzava. Vogliamo onorare il ricordo e la memoria di Luca, Alessandro e Simone affinché il loro estremo sacrificio non sia dimenticato: abnegazione all'altruismo e lo spirito di servizio che hanno dimostrato i nostri tre ragazzi del soccorso alpino della GdF deve essere di esempio per coloro che, con diversi ruoli e responsabilità, hanno scelto di servire il nostro Paese e la nostra comunità".

Bormio, funerali dei tre Finanzieri morti in Valmasino

Fontana: evento tragico che colpisce al cuore

Ai funerali hanno partecipato anche il presidente Attilio Fontana, l'assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori e l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa. “Esprimo, a nome della Giunta Regionale e di tutti i lombardi, profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di questi tre giovani militari - ha detto il governatore - la loro scomparsa rappresenta un evento tragico che colpisce al cuore e rattrista profondamente l'intera comunità della Lombardia”. “La tragedia avvenuta in val Masino - ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile - ci colpisce tutti profondamente. La perdita di questi tre giovani militari ci ricorda ancora una volta l'impegno infaticabile di tutti gli operatori del Soccorso alpino, che mettono a rischio la propria vita in luoghi impervi per salvare quella degli altri, anche nelle condizioni più estreme”. “Da Valtellinese - ha affermato l'assessore agli Enti locali e Montagna - sottolineo come la perdita di questi tre giovani militari rappresenti una ferita per l'intera Val Masino. Siamo vicini alle loro famiglie in questo momento di profondo dolore”.