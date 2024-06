Tre finanzieri morti durante un’esercitazione, camera ardente e funerali solenni a Bormio

Bormio (Sondrio), 3 giugno 2024 – È il giorno dell’ultimo saluto all'appuntato Luca Piani e ai finanzieri Simone Giacomelli e Alessandro Pozzi, morti il 29 maggio scorso durante un'esercitazione di servizio sulle montagne lombarde, in Val di Mello, nel territorio comunale di Valmasino.

La camera ardente è stata allestita nella Chiesa di Sant'Ignazio, in via de Simoni a Bormio, dalle 9 alle 13. mentre, alle 15, presso la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, in piazza Cavour, si terranno i funerali solenni con onori militari.

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà presente alle esequie in rappresentanza del governo. La celebrazione verrà presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como e Sondrio e sarà concelebrata dall'ordinario militare per l'Italia Mons. Santo Marcianò.

Intanto, proseguono le indagini con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per stabilire le cause dell'incidente. I tre si trovavano a 1.600 metri d'altezza e si stavano ancorando ai perni sulle rocce, sul precipizio degli Asteroidi, quando sono precipitati davanti agli occhi degli altri colleghi. La Procura di Sondrio ha affidato le indagini al Sagf di Sondrio per valutare, tra le altre ipotesi, l'eventuale stato di usura degli ancoraggi.