Recupero ex ospedale. Il caso arriva al Pirellone

Ex ospedale di Vimercate, via al tavolo tecnico Asst Brianza-Comune per sbloccare la situazione. Il caso è approdato in aula al Pirellone, dopo l’interrogazione del consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia). "Speriamo si riesca a raggiungere una soluzione adeguata - dice l’azzurro - quell’immobile è pericoloso e pericolante". Il tentativo arriva dopo due aste deserte per vendere il complesso con base scesa da 11 milioni a 8. "La situazione è in stallo ormai dal 2010 e addirittura a marzo è crollato il cornicione di uno degli edifici più vecchi - ancora il consigliere -. Spesso devono intervenire i vigili del fuoco per spegnere i roghi appiccati da malintenzionati che si rifugiano nella struttura. Queste condizioni di degrado fanno male a Vimercate e ai vimercatesi. Il piano integrato di rinascita prevede anche la realizzazione di una Casa di Comunità e altri servizi sanitari indispensabili per i pazienti e rilanciare il cuore della città". Bar.Cal.