Dopo 20 anni di abbandono il lido riaprirà

La New Generation gestirà il Lido di Novate che tornerà così a splendere dopo oltre 20 anni. Si è definitivamente conclusa nei giorni scorsi la procedura di selezione del nuovo gestore che prenderà in affidamento il comprensorio del Lido di Novate Mezzola. La commissione preposta, dopo aver valutato attentamente i progetti pervenuti, ha decretato vincitore del bando di concessione la società New Generation Srl, alla quale verrà affidata la gestione dell’area per i prossimi 19 anni. Una notizia importante che permetterà alla bellissima zona di rivivere dopo più di 20 anni.

Il progetto prevede interventi significativi tra i quali il recupero dello stabile in cemento (ex "Sole e Luna") per attività di ristorazione, la realizzazione di due piscine nelle vicinanze dello stabile, la creazione di un’area per il noleggio di biciclette, in posizione strategica sulla viabilità ciclopedonale della Valchiavenna, l’allestimento di un’area barbecue dedicata, la sistemazione di una spiaggetta libera dedicata ai bagnanti con cani, la riqualificazione del chiosco per la somministrazione di cibi e bevande e per la gestione della spiaggia con lettini e ombrelloni.

Inoltre si prevede la realizzazione di un campo da padel e di un campo da volley, nell’area attualmente occupata dai due campi da volley esistenti, e l’attivazione di un servizio di noleggio di canoe e barche. "Il canone annuale che entrerà nelle casse comunali è pari a 41.000 euro, per un totale di 779.000 euro nei 19 anni di concessione. Un’entrata corrente importante che permetterà di finanziare servizi, interventi e opere su tutto il territorio comunale – dice il sindaco di Novate Mezzola Fausto Nonini -. Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto".

Le linee guida del bando puntavano a uno sviluppo turistico sostenibile, inclusivo e a misura di famiglie e giovani. "Questa scelta nasce da una riflessione avviata dopo i lavori eseguiti dalla Comunità Montana della Valchiavenna nel biennio 2022-2023, che avevano permesso un primo recupero dell’area ex "Sole e Luna" (in stato di degrado da 20 anni). Per un recupero completo, interno ed esterno degli stabili e delle aree, sarebbero state necessarie risorse ingenti e tempi non sostenibili per l’ente comunale.

Per questo motivo si è optato per un bando pubblico, coinvolgendo investitori privati con l’obiettivo di garantire servizi di qualità, pulizia e decoro delle aree verdi, spazi dedicati al turismo e alle famiglie, e una presenza costante per il presidio dell’area. Questo rappresenta un primo passo concreto verso la riqualificazione definitiva di un’area dal grande potenziale".

Fulvio D’Eri