"Denunciate sci smarriti. Causano soccorsi inutili"

Prudenza ma anche rispetto ed educazione sono fondamentali in montagna, anche e soprattutto per chi si cimenta nelle discese fuoripista. Basta infatti poco a provocare allarmi ingiustificati che però spingono alla mobilitazione di uomini e mezzi. Quel che è accaduto giovedì scorso a Zuoz, sul Piz Arpiglia in Canton Grigioni, dove uno scialpinista si è imbattuto in uno sci in prossimità di un tratto di discesa in cui c’era stata una valanga e ha allertato i soccorsi, temendo che sotto potesse essere sepolto qualcuno. Così gli uomini della Rega sono intervenuti a 2.400 metri di quota, il cono della valanga, sopra il quale si vedevano le impronte, è stato perquisito con tutti i sistemi e lo sci è stato recuperato.

"Per perlustrare il campo di valanghe sono intervenuti anche soccorritori alpini, cani da valanga e un elicottero di soccorso specializzato del Sac Bernina, nonché due membri della Polizia alpina – spiega in una nota la Polizia cantonale dei Grigioni –. Sono stati trasportati nella zona da un elicottero Heli Bernina. Tutte le misure adottate non hanno evidenziato alcuna traccia della persona sepolta. Non ci sono state segnalazioni di persone disperse né di valanghe osservate, quindi le operazioni di ricerca sono state interrotte". Da qui l’appello agli escursionisti che hanno smarrito l’attrezzatura come sci, zaini o indumenti in montagna a denunciare lo smarrimento alla Polizia.

"In questo modo si evitano operazioni di ricerca che spesso risultano complesse e costose che coinvolgono un gran numero di personale e risorse di emergenza – conclude la Polizia cantonale – nonché la preoccupazione per altre persone a cui potrebbe essere successo qualcosa". Gli oggetti smarriti possono essere denunciati direttamente alle stazioni di polizia fornendo la descrizione dell’oggetto smarrito e il luogo in cui è stato perso.

Roberto Canali