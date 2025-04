Davide Fumagalli riconfermato alla guida della Cisl

Davide Fumagalli (foto) è stato riconfermato segretario generale della Cisl Sondrio al termine del ventesimo congresso dal titolo "Il coraggio della partecipazione" che si è svolto in due giornate - lunedì e ieri - a Bormio e si era aperto proprio con un minuto di silenzio per ricordare la figura di Enrico Dioli, già segretario provinciale del sindacato. Terminati i lavori, si tornerà dunque al lavoro su quelle che sono le – tante – sfide di questi tempi difficili: dal rilancio dei servizi pubblici alla centralità del lavoro dignitoso, dalla formazione alle politiche abitative, fino alle emergenze ambientali e demografiche che attraversano le aree interne, con la mancanza di personale in diversi ambiti in provincia.