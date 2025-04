Contro l’abbandono dei terreni . I “frutti“ sono il luppoleto e l’oliveto più alto d’Italia

Rendere l’associazione fondiaria un ente giuridico adeguato, così da poter completare il processo di ricomposizione delle proprietà frammentate da decenni di abbandono. Nei giorni scorsi sono "partite" infatti oltre 350 lettere indirizzate a tutti i soci dell’associazione fondiaria di Piuro nelle quali si chiede, in pratica, di presentarsi a metà maggio in Comune per poter adeguare lo statuto dell’associazione. In un messaggio, comparso alcuni giorni fa sulla pagina WA del Comune di Piuro, il sindaco Omar Iacomella spiega ai concittadini che "necessitiamo di vedervi di nuovo perché grazie alle interlocuzioni con Regione Lombardia e le altre asfo (associazioni fondiarie) regionali, abbiamo necessità di aggiornare lo statuto che finalmente riconosce nell’associazione fondiaria il soggetto giuridico unico deputato alla ricomposizione delle proprietà frammentate da decenni di abbandono". Tanti i risultati ottenuti dall’associazione fondiaria di Piuro. "Dopo i grandi risultati degli ultimi anni, tra cui i primi vigneti gestiti dalla cantina Hermau e da Daniele Gadola, nel 2025 abbiamo completato il recupero dei due ettari superiori fino alle stalle e li abbiamo affidati alla Cantina Marsetti di Sondrio. Non ultimo il progetto luppoleto che ha visto anche la realizzazione del Birrificio di Comunità che verrà inaugurato nell’estate di quest’anno. Altri progetti in corso e completati sono il restauro della grande stalla ai Ronchi oltre ad uno stabile destinato alle vasche di accumulo dell’acqua…". E altri progetti sono all’orizzonte. "Stiamo provvedendo anche a coltivare l’uliveto più a nord delle Alpi in collaborazione con un nostro concittadino".

Ora serve un ultimo sforzo, per completare l’opera ogni socio dovrà fare il "suo dovere". "Per completare il percorso però abbiamo bisogno di voi tutti. O attraverso la presenza diretta il 17 maggio oppure attraverso la delega cartacea che vi stiamo inviando, necessitiamo di adeguare lo statuto e rendere l’associazione un Ente giuridico adeguato alle esigenze attuali". L’appuntamento è quindi per sabato 17 maggio alle 16 in municipio a Prosto per l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’associazione Fondiaria di Piuro. Passi importanti in Valchiavenna per un problema - quello della frammentazione fondiaria - che riguarda tutta la provincia di Sondrio. Intanto ieri i volontari del Comitato caccia di Chiavenna (foto) hanno ripulito 8mila metri di terreno sui Ronchi di Savogno.

Fulvio D’Eri