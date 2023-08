Campodolcino, escursionista precipita per diversi metri: soccorso con l’eliambulanza

Campodolcino, 15 agosto 2023 - Oggi un altro cercatore di funghi morto in Valtellina, che abitava in provincia di Como, e uno deceduto nel Bresciano, ma anche altri Sos sempre per incidenti con altri cercatori coinvolti, per fortuna non dagli esiti mortali.

L'intervento più impegnativo in Alta Valle Spluga per un "fungiatt" caduto nel bosco. Alle 9.15 la centrale di Soreu delle Alpi ha attivato la Stazione di Madesimo, a supporto dell’elisoccorso di Bergamo di Areu. In località Splughetta, nel Comune di Campodolcino, a quota 1300 circa, un uomo di 60 anni della provincia di Varese è precipitato per diversi metri, procurandosi una grave lesione alla gamba e alla spalla, con vari traumi.

I soccorritori lo hanno raggiunto, stabilizzato, imbarellato e poi calato per una settantina di metri in una zona adatta al recupero con il verricello. Erano presenti tre tecnici del Cnsas e il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Madesimo. L’intervento è finito in tarda mattinata.