Val Masino, esce per cercare i funghi ma non rientra: 55enne trovato morto

Val Masino (Sondrio), 15 agosto 2023 - Un'altra tragedia in montagna, un'altra vittima tra i numerosi cercatori di funghi in Valtellina. Un uomo è stato ritrovato morto stamattina presto, in territorio comunale di Val Masino, in località Valbiore sui monti di Preda Rossa.

Secondo le prime notizie la vittima, di 55 anni e residente a Mariano Comense, in provincia di Como, era uscita per cercare funghi, ma ieri non è più rientrata, dunque nella serata di lunedì è stato lanciato l'allarme. Le ricerche sono iniziate ieri sera e stamattina intorno alle 6 il ritrovamento. Purtroppo per il fungiatt i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte.