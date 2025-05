Escursionista salvato in quota dal Soccorso alpino

È vivo quasi per miracolo l’escursionista che ieri è precipitato per decine di metri in un canalone nella zona del bivacco Cantoni, a 2.400 metri di quota in territorio comunale di Valdidentro. Erano da poco passate le nove del mattino e i soccorsi – l’elicottero, un’automedica e i tecnici del Soccorso Alpino – sono usciti in codice rosso, indice di massima gravità. Una volta recuperato, però, l’uomo, seppur con traumi importanti soprattutto a una gamba e a una spalla, è apparso fortunatamente in condizioni meno serie di quanto si era temuto in un primo momento ed è stato elitrasportato all’ospedale “Eugenio Morelli“ di Sondalo, dove tuttora si trova ricoverato.

Sara Baldini