Chi era Stefano Camesasca, il fungiatt trovato morto in Val Masino

Val Masino, 15 agosto 2023 - Ha un nome l'ultima vittima, in ordine di tempo, la quinta, fra i cercatori di funghi in provincia di Sondrio. Si chiama Stefano Camesasca, classe 1967, e risiedeva a Brenna, in provincia di Como e non a Mariano Comense, come invece indicato in un primo momento.

I soccorsi

L'intervento è scattato intorno a mezzanotte di ieri, lunedì 14 agosto, per il mancato rientro dell'uomo di 56 anni. Non rispondeva al telefono e allora è scattato l’allarme. Sono partite le squadre della stazione di Val Masino; sul posto anche l’elisoccorso di Como, dotato di visori notturni, che dopo diverse ricognizioni ha localizzato la zona in località Valbiore sui monti di Preda Rossa.

Ritrovato all’alba

Dopo avere ricevuto le coordinate, le squadre hanno raggiunto il posto e poco dopo le 6 hanno ritrovato l'uomo. È arrivato l’elisoccorso da Bergamo per il recupero della salma, dopo le procedure del caso. L’intervento è finito con il rientro delle squadre. Oltre alla Stazione di Valmasino del Cnsas, sono intervenuti anche il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Sondrio e i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno con a Protezione civile.