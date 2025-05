Sport, cultura, gastronomia: "Sarà un’estate piena"

Sarà un’estate ricca di appuntamenti per una Valtellina lanciata verso l’appuntamento olimpico. Ad annunciare l’offerta turistica, in un evento a Milano organizzato da Apf Valtellina con il supporto del Distretto agroalimentare di qualità e il coinvolgimento dei consorzi turistici locali e della Strada del Vino, Manuel Pozzoni e Fabio Grazioli, che hanno presentato i principali dati turistici e il programma estivo. Paolo Grigolli, coordinatore della Società multiservizi Alta Valle, ha poi illustrato i principali eventi che animeranno l’anniversario dei 200 anni dell’apertura della Strada dello Stelvio (1825-2025). Si è posto poi l’accento su alcune delle principali novità della stagione, tra cui l’inaugurazione della via Orientale del Cammino mariano delle Alpi (itinerario di trekking da Bormio a Tirano), e sul ricco calendario di eventi sportivi, enogastronomici e culturali. I presenti hanno potuto degustare prodotti tipici come la Bresaola della Valtellina Igp, i formaggi Valtellina Casera Dop, Bitto Dop, accompagnati dai vini valtellineso. "La presentazione dell’offerta turistica è importante – ha detto Elio Moretti, presidente del cda di Apf Valtellina – per raccontare le peculiarità del territorio". Info: www.valtellina.it.