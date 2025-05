Olimpiadi a scuola: "Prepariamo i ragazzi"

Fondazione Bormio incontra gli studenti della Torelli di Sondrio per promuovere l’evento olimpico. Prima uscita ufficiale per il neo presidente Dario Da Zanche, subentrato a inizio settimana a Matteo Bonfà, che ha incontrato, insieme al consigliere Giacomo Baumgartner e al discesista azzurro Pietro Zazzi, 265 studenti di tutte le classi della scuola media. "È stato un incontro molto interessante, con i giovani studenti che si sono dimostrati molto interessati a tutto quel che concerne l’evento olimpico – dice Da Zanche –. I giovani vanno coinvolti nei Giochi e questo penso sia un bel modo di farlo. A questo incontro ne seguiranno altri, uno è già programmato in Valmalenco: il mio desiderio è di organizzarne alcuni anche fuori provincia". L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio insieme a Fondazione Bormio ed era già stato programmato dalla gestione Bonfà. Presenti per i saluti istituzionali il dirigente dell’ufficio scolastico Imerio Chiappa, la dirigente scolastica dell’IC Paesi Retici Ombretta Meago e la referente per le attività motorie e sportive dell’ust Antonella Nucciarelli che ha coordinato l’evento.

"L’obiettivo di questi incontri – dicono dall’Ufficio scolastico territoriale – è rendere più consapevoli gli alunni dell’opportunità che la Valtellina sta per vivere". I relatori della Fondazione hanno fornito agli studenti informazioni su come Bormio e il territorio si stiano preparando ad accogliere i giochi olimpici invernali. Presente come atleta Ambassador di Bormio, intervistato dal giornalista Gabriele Pezzaglia, Pietro Zazzi, sciatore alpino delle Fiamme azzurre, che ha raccontato agli studenti i suoi sogni, i suoi successi e il suo infortunio da cui si sta riprendendo.

Fulvio D’Eri