Val Camonica, precipita in un canalone mentre cerca funghi: morto a 89 anni Marino Ruggeri

Paspardo (Brescia) – È stato trovato morto in un canalone affianco al sentiero Marino Ruggeri, l’anziano di 89 anni disperso dalle prime luci di oggi martedì 15 agosto nei boschi di Paspardo, in Val Camonica, durante una passeggiata in cerca di funghi.

Ruggeri, che abitava a Lumezzane (Brescia) ma originario di Paspardo, era uscito di casa verso le 6 di questa mattina per la consueta passeggiata sopra il paese in cerca di funghi. Il figlio, non vedendolo tornare, verso mezzogiorno ha allertato i soccorsi.

Subito sono scattate le ricerche dell’anziano con i Vigili del fuoco di Breno e Darfo, i carabinieri di Breno, il Soccorso alpino e la Guardia di Finanza con l'elicottero.

Verso le 4.30 di questo pomeriggio infine la terribile scoperta, il corpo senza vita di Ruggeri è stato individuato di un canalone che costeggia il sentiero segnato. Non è ancora chiaro che l’anziano sia caduto o se sia stato vittima di un malore.