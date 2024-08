Camionista sondriese travolge e uccide la dipendente di una società di vigilanza

Sondrio, 21 agosto 2024 – Tragedia della strada in Canton Ticino: coinvolto un camionista residente in Valtellina. Ieri sera, martedì 20 agosto, si è verificato un incidente mortale in via Galbisio, nella zona nord di Bellinzona. Teatro dell’episodio un cantiere stradale.

La dinamica

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale erano le 22.30 quando un 53enne residente nel Sondriese stava facendo manovra con il camion. Nel corso dell’operazione, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato una dipendente di una società di vigilanza, una donna di 52 anni domiciliata nel Bellinzonese, impegnata a regolare il traffico nell’area del cantiere.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona oltre al personale della Croce verde di Bellinzona. A causa delle gravi ferite riportate, la donna è morta sul colpo. Per prestare sostegno psicologico ai testimoni dell’accaduto è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso.