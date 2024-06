Betoniera travolge e uccide ciclista. Tragedia nel traffico di corso Europa

Un tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita un ciclista di 70 anni è avvenuto ieri pomeriggio a Rho. L’uomo, a bordo della sua bicicletta, è stato travolto da una betoniera per cause ancora in fase di accertamento. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e l’automedica, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso sul posto.

Quella del 70enne è stata una morte terribile in quanto la betoniera lo ha totalmente travolto. Una scena forte e raccapricciante anche per gli stessi soccorritori. Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario interdire la zona anche ai pedoni. L’incidente è avvenuto a Rho in corso Europa, trafficatissima arteria cittadina, all’incrocio con via Del Maino. Secondo una prima parziale ricostruzione pare che la betoniera, partita da un cantiere edile della zona e il ciclista viaggiassero entrambi in direzione di Legnano. Anche il conducente del mezzo pesante, un uomo di 42 anni, è stato soccorso dal personale del 118 perché colto da malore e trasportato in codice verde al pronto soccorso di Rho. Il traffico è stato deviato per alcune ore per consentire i rilievi del caso.