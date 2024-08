Travolto e ucciso da un trattore in retromarcia mentre lavora in cascina a Motta Baluffi

Motta Baluffi (Cremona) – Tragedia nella mattinata di Ferragosto in una cascina di Motta Baluffi. Un uomo di 76 anni è morto intorno alle 11 della mattina di Ferragosto mentre lavorava in un cascinale alle porte del paese, verso Cingia de Botti, in via Guglielmo Marconi.

A quanto si apprende dal quotidiano OglioPoNews il 76enne sarebbe stato accidentalmente investito da un trattore che stava facendo una retromarcia nel giardino dell’azienda agricola.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica ma non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I Carabinieri del comando di Casalmaggiore e il personale dell’Ats Val Padana stanno indagando ed eseguendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e attribuire eventuali responsabilità.