Caiolo, orso avvistato da un pastore in alta Val del Liri

Caiolo, 13 giugno 2023 - In località Costa, in Val del Liri, a circa 1400 metri di quota, sulle Alpi Orobie in territorio di Caiolo, un pastore ha ripreso con il suo cellulare un grosso orso mentre stava aggirando nel bosco. Probabilmente si tratta dello stesso esemplare che, poche settimane fa, scorrazzava fra Albosaggia e Caiolo, nella stessa zona, per predare alcuni apiari. In questo caso, invece, non si segnalano predazioni né di arnie e neppure di animali. Almeno per ora. Negli ultimi tempi, in Valtellina, sono sempre più frequenti gli incontri ravvicinati fra persone e grossi predatori, ma a preoccupare di più sono i danni causati dal ritorno dei lupi.