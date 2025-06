Sondrio, gemellaggio con Sindelfingen: scambi e promozione

Prosegue lo storico gemellaggio tra Sondrio e Sindelfingen. Un weekend iniziato in anticipo che si è allungato ai primi giorni di questa settimana, vissuto tra la Germania e l’Italia, con la visita della delegazione guidata dall’assessore ai Gemellaggi Raffaella Volpatti (foto), con il collega Ivan Munarini e il consigliere Dario Ruttico, anche presidente del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco, che ha preceduto l’arrivo in città del sindaco uscente, in carica ancora per qualche settimana, Bernd Vöhringer, per il commiato. Il sindaco Vöhringer è stato accolto a Palazzo Pretorio dal vicesindaco Francesca Canovi. Con lei l’assessore Volpatti, il presidente del Consiglio comunale Francesco Romualdi e i consiglieri Ruttico, Demetrio Viglianisi, Luigi Proietti e Gianluigi Moltoni. Nel fine settimana, i rappresentanti di Sondrio e delle altre città gemellate, la polacca Chelm, l’ungherese Gyor, la tedesca Torgau, l’inglese Dronfield, la francese Corbeil-Essonnes, la svizzera Sciaffusa e la greca Samos, com’è tradizione, sono stati invitati in Germania in occasione della Strassenfest, la più importante manifestazione di Sindelfingen. Tra visite e momenti conviviali anche la tavola rotonda sul tema "Dare forma alla diversità: opportunità e sfide nelle nostre città gemellate", durante la quale l’assessore Volpatti ha parlato di integrazione e di iniziative promosse per favorire il dialogo interculturale, attraverso spazi e servizi esistenti che diventano luoghi di incontro, come scuole, centri estivi, biblioteche e musei. In particolare, lo sport si è rivelato un formidabile strumento di aggregazione. Proprio alla Piastra, il quartiere che vede una forte presenza di ragazzi stranieri, l’amministrazione comunale ha realizzato un’area sportiva all’aperto con campo per basket e calcetto, percorsi ciclabili e area fitness. Un’esperienza condivisa da Sindelfingen che ha appena completato una pista per il pump truck. Alla Strassenfest, un evento di carattere internazionale, giunto alla 47esima edizione, con 300mila visitatori, era presente anche uno stand di Sondrio con Apf Valtellina, curato dai docenti Gabriele Santelli, Sandro Zampatti e Simone Franchetti, insieme a quattro studenti del settore cucina della sede di Sondalo. Nello spirito dell’evento, dedicato allo street food, sono stati proposti piatti tipici da gustare durante il passeggio. E i ragazzi hanno anche raccontato la Valtellina ai visitatori. Fulvio D’Eri