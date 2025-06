Non solo festa. La città pensa al suo futuro

Un tuffo nel futuro. È in programma sabato 28 giugno “Tirano che cambia: leggi, gusta, impara“, evento con musica, laboratori, tour guidati e momenti di riflessione che mettono al centro il cambiamento sostenibile e la qualità della vita della cittadina aduana. Il sindaco Stefania Stoppani (nella foto) ha espresso gratitudine per il lavoro condiviso con assessori, consiglieri, cittadini e sponsor. "Il progetto rappresenta un vero e proprio cambiamento per Tirano: non è solo un evento, ma un nuovo modo di pensare e vivere la nostra città, più sostenibile, più partecipata, più attenta ai bisogni di tutti. Vogliamo immaginare insieme la Tirano del futuro, che guarda avanti con entusiasmo, senza dimenticare le sue radici". L’evento, che animerà piazza Unità d’Italia fino a mezzanotte, sarà un’occasione di incontro e riflessione: si parlerà di welfare culturale, turismo lento, sostenibilità ambientale, mobilità dolce e nuovi stili di vita, con l’obiettivo di costruire un modello urbano più accogliente e consapevole.

Ricco il programma, dai tour guidati alla scoperta della centrale di teleriscaldamento, dai laboratori per bambini e adulti agli spettacoli musicali e di magia, al Green Bike Show, e allo spettacolo di fuoco. Domenica 29 si terrà l’inaugurazione della via orientale del cammino Mariano delle Alpi, con una camminata da Grosotto a Tirano, il taglio del nastro in Basilica alle ore 10.30, la messa e uno spuntino a cura degli alpini di Madonna di Tirano. Con l’evento del 28 si aprirà ufficialmente il programma estivo del Comune. Annunciati due importanti progetti per la mobilità: la chiusura temporanea di via XX Settembre, nei fine settimana estivi, e l’introduzione del bus urbano gratuito, a partire dal 1° settembre, per sei mesi.

Fulvio D’Eri