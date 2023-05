Orso attacca un apiario a Caiolo, allarme in Valtellina Allarme per la presenza del plantigrado sul versante orobico a circa 700 metri di quota. Le amministrazioni comunali di Caiolo e Albosaggia invitano alla prudenza e a segnalare eventuali danni. Le guardie provinciali si sono attivate per monitorare la situazione