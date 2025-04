Cade dalla parete di arrampicata in Liguria: volo di 7 metri, grave climber valtellinese

Sondrio – E' caduto per sette metri mentre era impegnato su una via di arrampicata della falesia di Capo Noli in Liguria ed è ricoverato in gravi condizioni.

Il protagonista della caduta è un 28enne valtellinese che attorno a mezzogiorno di oggi, domenica 13 aprile, stava scalando in compagnia di alcuni amici sulla parete ‘Easy Dalle’. Il ragazzo improvvisamente è precipitato nel vuoto per cause ancora da chiarire. Nell'impatto con le rocce ha riportato un brutto trauma cranico e alla colonna vertebrale e dopo l'incidente gli altri del gruppo lo hanno aiutato a risalire la parete per portarlo in un posto sicuro in attesa dei soccorsi.

Lo scalatore è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso alle quali hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino e speleologico ligure insieme ai vigili del fuoco. Il climber è stato stabilizzato sulla scogliera e poi trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.