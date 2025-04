Barcellona-Inter parte dal Santobar, l’avamposto nerazzurro nella città catalana

Al loro arrivo a Barcellona, i tifosi dell'Inter si troveranno nella stessa città in cui con un volo pomeridiano è atteso anche Marcus Thuram. Una buona notizia per gli appassionati nerazzurri, visto che nelle ultime tre partite, col francese assente, la squadra non ha segnato nemmeno un gol e ha sempre perso, contro Bologna, Milan e Roma.

Le ultime

Non è detto che l'attaccante riesca a giocare dal 1'. Oggi ad Appiano Gentile si è allenato, l'importanza dell'appuntamento (l'andata delle semifinali di Champions League in programma domani sera alle 21) spinge per andare oltre ogni tipo di acciacco, ma non si vuole nemmeno rischiare di far diventare un guaio muscolare di lieve-media entità in un qualcosa che può precludere l'utilizzo nel rush finale della stagione.

Certo si tratta di un elemento chiave della squadra di Inzaghi, particolarmente in una gara che si preannuncia di contropiede, contro un Barcellona dalla difesa molto alta, che si prende grandi rischi pur di sprigionare tutta la potenza offensiva a disposizione.

I tifosi

I tifosi dell'Inter col biglietto in mano per il settore ospiti del Lluís Companys sono 2.869. I tagliandi (60 euro il costo) si sono esauriti prestissimo e le prime sciarpe nerazzurre hanno cominciato a comparire già dal lunedì, più di frequente nel giorno della vigilia e ancor di più ne arriveranno domani, nonostante il black out che ha colpito la Spagna e che ha portato oggi a un lento ritorno alla normalità.

In città c'è anche un Inter Club, denominato “La Remuntada” dopo la campagna mediatica del Barcellona nella semifinale di ritorno del 2010 (che non portò fortuna ai blaugrana). Conta 146 iscritti ed è il più grande di Spagna, superiore anche a quello di Madrid.

Una buona parte dei tesserati sarà domani al "Montjuic", gli altri si ritroveranno numerosi nella sede storica, il “Santobar”, di proprietà di un italiano e che ad ogni partita dell'Inter ospita i tifosi nerazzurri. Lo farà anche domani per chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto.