Altri cento posti auto alle porte del capoluogo valtellinese

La consegna di altri cento posti auto sancisce il raddoppio della zona parcheggio in località Castellina, nella parte Ovest della città capoluogo di provincia dove sono collocati il campo da calcio e quello da rugby.

Ora la zona può contare su un ampio parcheggio, comodo, funzionale e già disponibile mentre altri lavori sull’area, gli ultimi, sono in corso di ultimazione. Alla Castellina non è passata inosservata l’apertura, nei giorni scorsi, dei circa cento nuovi posti auto che si aggiungono a quelli ultimati a dicembre: da sabato scorso gli stalli sono quasi raddoppiati a soddisfare le esigenze di chi accede ai campi di calcio e rugby, per seguire le competizioni delle prime squadre o di quelle giovanili, ma non solo. Il servizio, infatti, si presta per un utilizzo più ampio da parte di chi decide di lasciare l’auto e di muoversi in città a piedi o in bicicletta potendo contare sulla rete ciclopedonale, ad esempio lungo il percorso all’interno del Parco Ovest, oggi anche illuminato, o su viale dello Stadio.

Al completamento del parcheggio realizzato a Sud del campo di calcio, ordinato e alberato, mancano soltanto alcune finiture e quindi anche questo verrà ultimato presumibilmente in tempi brevi. L’intervento nell’area Castellina, avviato nell’autunno del 2023, uno dei più significativi programmati, finanziati, avviati e conclusi dall’amministrazione Scaramellini, ha comportato un investimento di ben 2,9 milioni di euro, coperti con fondi del Pnrr. Un’opera essenziale che ha posto fine al "far west" presente prima nella zona sportiva e che dà ordine alla cittadina posta al centro delle Alpi. La zona all’ingresso Ovest della città, molto frequentata per la presenza del polo sportivo, necessitava da tempo di una completa riqualificazione con il duplice obiettivo di renderla più attrattiva e funzionale, dotata dei servizi necessari e con comodi collegamenti con il centro. Già l’autunno scorso il vecchio marciapiede, reso insicuro dallo sviluppo delle radici degli alberi, era stato sistemato, ampliato e prolungato fino a via Pittoni, creando un anello ciclopedonale con via Valeriana, il Parco Ovest e le scuole Torelli.

Fulvio D’Eri