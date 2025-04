Nuovo capitolo per la questione autovelox installato dal Comune di Verceia sulla SS 36 e la sanzione per eccesso di velocità a un automobilista che poi, assistito dall’associazione Migliore Tutela, fece ricorso in quanto il dispositivo sarebbe stato non omologato e privo di requisiti di legge.

Lunedì 28 la Corte di Cassazione ha decretato l’estinzione del giudizio ponendo così fine alla questione, dando così piena ragione all’automobilista e torto al Comune di Verceia.