A tutto Lego. Tre giornate di mattoncini

La Valtellina Bricks spegne le sue prime dieci candeline e si regala una tre giorni “a tutto Lego“ a Chiuro. L’associazione socio-culturale valtellinese dei mattoncini presieduta da Lorenzo Battaglieri ha infatti organizzato un evento che comincerà venerdì e durerà tutto il fine settimana. Il luogo prescelto è La Colonia di Chiuro, messa a disposizione dalla Pro loco del paese che presumibilmente verrà preso d’assalto dagli appassionati di Lego e da tanti bambini per ammirare da vicino le straordinarie opere composte con i mattoncini colorati da grandi artisti. L’evento organizzato da Asc Valtellina Bricks con la pizzeria “La Pecora Nera“ e altri sponsor è nato nel 2015 dalla condivisione della passione per i mattoncini più famosi del mondo che hanno tuttora i due fondatori Lorenzo Battaglieri e Giuseppe Pozzi. A oggi l’Asc Valtellina Bricks, associazione senza scopo di lucro che organizza eventi solo a scopo benefico, conta oltre 130 associati in tutta Italia.

"Durante l’evento di Chiuro saranno allestite l’area espositiva, un’area laboratoriale e quella del Gioco Duplo per i più piccoli – annuncia Lorenzo Battaglieri – Sono previsti giochi a tema Lego, gare di velocità di costruzione, giochi di aggregazione per l’intera famiglia (si consiglia l’iscrizione ai vari tornei tramite il sito www.valtbricks.it). Verranno organizzate interviste e incontri con personaggi pubblici sia del mondo Lego sia del mondo dei social, presenti nell’area espositiva a partire da sabato pomeriggio.

Domenica sarà presente anche l’associazione Ludorama di Tirano con i giochi da tavolo. La cena degli espositori, cui possono partecipare anche gli esterni previa tassativa iscrizione sul sito www.valtbricks.it (posti limitati) si terrà sabato sera e avrà come ospite Stefano Bronzato, uno dei “maghi“ più affermati in Italia e all’estero.

Fulvio D’Eri