BeerBen, in vetrina 50 birre artigianali

Ultimi preparativi a Berbenno per l’ottava edizione di BeerBen, il più importante festival della birra artigianale della Valtellina nato nel 2016 per celebrare non solo il gusto ma per promuovere la filosofia del "bere bene e consapevolmente". L’evento, organizzato da Beertellina in collaborazione e con il patrocinio del comune di Berbenno di Valtellina, è sostenuto dal Bim e dalla Provincia di Sondrio ed è patrocinato dalla Comunità Montana di Sondrio e dall’associazione di categoria Unionbirrai. Lo scopo è quello di promuovere la "cultura brassicola" (l’insieme di conoscenze, tradizioni, tecniche, stili e pratiche legate alla produzione e al consumo della birra). Al BeerBen 2025 ci saranno più di 50 birre artigianali in degustazione, otto punti spina, quattordici birrifici presenti, otto postazioni di street food, sei concerti di musica live e quattro DJ Set nel corso delle due serate. "BeerBen costituisce una delle maggiori manifestazioni sul territorio provinciale e il Comune di Berbenno è orgoglioso di collaborare con Beertellina e proporre attività culturali che valorizzano il territorio e la nostra storia. Anche questa edizione di BeerBen si caratterizza per la cooperazione fra associazioni e istituzioni, fra le quali anche la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Provincia e il Bim, nel segno di un’esperienza all’insegna della socialità divenuta ormai una tradizione".

F.D’E.