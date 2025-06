La Beer Fest farà cantare e ballare con omaggi a Vasco, Queen e Liga

I tormentoni degli anni Duemila rivisitati in chiave rock, i tributi a Vasco Rossi e agli 883, gli omaggi ai Queen e a Ligabue, ma pure le hit latine e un tuffo nelle canzoni più amate degli anni ‘90. E poi fiumi di ottima birra, accompagnati dalle specialità dello street food, con anche un’area in cui i bambini si potranno scatenare tra scivolo gonfiabile e jumping. Otto giorni di musica, cibo, birre e divertimento. È quanto proporrà il Muggiò Beer Fest, il festival della birra organizzato da Tipico Eventi in collaborazione con il Comune e che sarà ospitato da piazza Cossetto da giovedì a domenica e poi dal 3 al 6 luglio. Ogni sera non mancheranno diversi tipi di birre e gustosi piatti di cibo da strada. Dalle 21.30 scatteraranno i concerti: si partirà giovedì con M.P.30-Musica per 30enni, un evento incentrato sulla musica dei primi anni Duemila. Venerdì “White Crazy Night“, per cantare e ballare a ritmo delle hit più conosciute dagli anni ‘90, rigorosamente vestiti di bianco. Sabato toccherà ai Duemilas Club, per un viaggio nei tormentoni dei Duemila reinterpretati in chiave rock, mentre domenica ci sarà un “Tributo a Vasco Rossi“ con la band degli AreaVasco.

Le attività riprenderanno giovedì 3 luglio con i Rotta X Casa di Max e il loro omaggio agli 883 e a Max Pezzali. Venerdì 4 saranno quindi di scena gli A Queen Experience con un “Tributo ai Queen“, sabato 5 il duo Sismica farà danzare con le hit latine dal vivo, domenica 6 “Tributo a Ligabue“ con Luca Carrus & Bamboline Barracuda. Ingresso libero.

F.L.