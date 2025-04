Accoltellato in centro Morbegno, un’aggressione compiuta con furia cieca: “Non so chi sia stato”

Morbegno (Sondrio) – Un’aggressione compiuta con furia cieca, con una serie di coltellate al costato e una inferta al collo, fermandosi solo quando la sua vittima era ormai finita a terra e cercava co le mani di ripararsi. Scene da “Arancia meccanica” quelle vissute nella notte tra sabato e domenica in centro a Morbegno, in via Pretorio, dove un trentacinquenne è stato aggredito da uno sconosciuto mentre camminava in compagnia di un amico. Sull’accaduto vige il massimo riserbo da parte dei carabinieri che sono stati i primi a intervenire, insieme ai soccorritori del 118. L’unica cosa certa è che non si è trattato di una rapina, il trentacinquenne e l’amico l’hanno escluso spiegando che la persona che si è avventata contro di loro non ha fatto richieste di soldi ed è scappato a piedi senza prendere nulla.

L’agguato è scattato attorno alle 2.30 quando i due amici, che avevano trascorso la serata insieme in un locale del centro, si stavano allontanando a piedi verso il luogo in cui avevano parcheggiato la loro auto. A essere colpito è stato solo il trentacinquenne: una rapida serie di coltellate inferte al costato ha provocato una copiosa emorragia ma senza ledere gli organi vitali. Un fendente, probabilmente il più pericoloso, è stato sferrato in direzione del collo ma anche in questo caso ha provocato una lesione superficiale. Solo quando la sua vittima era a terra l’uomo si è allontanato a piedi, così com’era venuto.

L’amico sotto choc si è messo a urlare chiedendo aiuto e in pochi minuti un’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno era sul posto. Il trentacinquenne è stato trasporto in codice rosso all’ospedale di Sondrio dov’è stato ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per cercare di stabilire cos’è accaduto partendo dalla ricostruzione, minuto per minuto, della serata dei due amici a Morbegno anche se entrambi hanno spiegato di non conoscere il loro aggressore. Un aiuto prezioso potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero aver catturato gli istanti della fuga dell’uomo, il quale con tutta probabilità si è diretto verso un parcheggio per poi allontanarsi definitivamente in auto.