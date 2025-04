Melanoma e tumori della pelle: consulti gratuiti al San Giuseppe. Quando sono e come accedere

Milano, 23 aprile 2025 – Parola d’ordine, prevenzione. Una “protezione”, in questo caso dal melanoma, tumore cutaneo in continua crescita, che passa da sensibilizzazione e diagnosi precoce. Si tratta di una patologia che colpisce una popolazione relativamente giovane, spesso di età inferiore ai 50 anni.

Monitoraggio dei nei: una procedura fondamentale per la prevenzione dei melanomi

Sabato 10 e sabato 24 maggio all’ospedale San Giuseppe (Gruppo MultiMedica di Milano), in via San Vittore 12, sarà possibile sottoporsi a consulti gratuiti per verificare lo stato di salute della propria pelle, con un focus particolare sull’analisi dei nevi. Questi piccoli segni, infatti, sono proprio gli “indicatori” a cui badare per valutare la possibilità d’insorgenza della malattia.

L’attenzione

“Il melanoma è uno dei tumori cutanei più frequenti e aggressivi in fase avanzata – spiega il professor Emilio Berti, specialista in Dermatologia dell’Ospedale San Giuseppe – Gruppo MultiMedica e ideatore dell’iniziativa – ma è anche uno dei più prevenibili, curabile e guaribile se individuato precocemente”.

Emilio Berti, specialista in Dermatologia dell'ospedale San Giuseppe

L’opera di prevenzione e informazione è quanto mai importante, data la diffusione in continuo incremento nel nostro Paese. “In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 15.000 nuovi casi – spiega ancora il medico – con un’incidenza in costante aumento, soprattutto tra i giovani adulti. La diagnosi precoce è fondamentale: il tasso di sopravvivenza supera il 90%, se il melanoma viene diagnosticato nelle fasi iniziali”.

La campagna

Per questo motivo, in occasione della campagna di sensibilizzazione sul melanoma e i tumori cutanei prevista nel mese di maggio, l’Ospedale San Giuseppe organizzerà per i cittadini due giornate di consulti gratuiti, sabato 10 e sabato 24 maggio.

Per accedere al monitoraggio è necessario prenotarsi, chiamando il numero 02 24209341 (dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15).