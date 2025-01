Ospedali bollino azzurro 2025: quali sono in Lombardia. L’elenco

Milano, 16 gennaio 2025 – Si trovano in Lombardia 33 dei 156 gli ospedali che oggi hanno ricevuto il riconoscimento da Fondazione Onda ETS nel quadro della seconda edizione del Bollino Azzurro, volta ad individuare i centri, partendo dal network di ospedali con il Bollino Rosa, virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche.

L’iniziativa è patrocinata da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica), AURO (Associazione Urologi Italiani), Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri), Europa Uomo Italia, Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), ROPI (Rete Oncologia Pazienti Italia), SIA (Società Italiana di Andrologia), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), SIU (Società Italiana di Urologia), SIUD (Società Italiana di Urodinamica), SIUrO (Società Italiana di Uro-Oncologia), con il contributo incondizionato di Boston Scientific.

Il Bollino Azzurro viene assegnato considerando la presenza nell'ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un'adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti. Gli obiettivi invece sono: migliorare l'accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore della prostata e promuovere un'informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

Ecco l’elenco degli ospedali premiati

BERGAMO

ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo

Cliniche Gavazzeni S.p.A. Bergamo

Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi Osio Sotto

Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi Ponte San Pietro

ASST Bergamo Ovest - Ospedale di Treviglio e Caravaggio Treviglio

BRESCIA

ASST Spedali Civili di Brescia - Presidio Ospedaliero di Brescia

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia

ASST Valcamonica - Ospedale di Esine

COMO

ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna San Fermo della Battaglia

CREMONA

ASST Crema - Ospedale Maggiore di Crema

ASST Cremona - Ospedale di Cremona



LECCO

ASST Lecco - Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni Lecco

MILANO

ASST Nord Milano - Ospedale Edoardo Bassini Cinisello Balsamo

ASST Rhodense - Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese Garbagnate Milanese

ASST Ovest Milanese - Ospedale Civile di Legnano

ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico MIlano

ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale Luigi Sacco Milano

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Milano

Humanitas San Pio X Milano

IRCCS S. Raffaele di Milano

Istituto Clinico Città Studi - Milano

Istituto Europeo di Oncologia Milano

ASST Rhodense - Presidio Ospedaliero di Rho

Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

ASST Nord Milano - Ospedale Città di Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni

MANTOVA

ASST Mantova - Presidio Ospedaliero C. Poma Mantova

PAVIA

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia

Istituto Maugeri IRCCS Pavia

SONDRIO

ASST Valtellina e dell'Alto Lario - Ospedale di Sondrio

VARESE

Humanitas Mater Domini Castellanza

ASST Sette Laghi - Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese

"Questa seconda edizione del Bollino Azzurro, che ha visto la partecipazione di 165 strutture ospedaliere italiane, rinnova il nostro impegno nel coinvolgere sia la popolazione maschile che quella femminile sulle tematiche relative alla salute", afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS: "Rispetto alla prima edizione che era focalizzata sulla gestione multidisciplinare del tumore della prostata, ora, il Bollino Azzurro si è ampliato, ponendo l'attenzione alla salute uro-andrologica con un focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. I centri che hanno ottenuto il Bollino costituiranno una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose e offriranno alla popolazione l'opportunità di essere correttamente informata attraverso campagne di comunicazione mirate e di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate, con l'obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate. Quest'anno ricorre il ventennale di Fondazione Onda, è nostro intento realizzare un sito dedicato al Bollino Azzurro, contenente delle schede per ogni ospedale premiato per facilitare l'utenza nella scelta del centro più indicato alla propria problematica di salute".

Per Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, "il riconoscimento del 'Bollino Azzurro' a 33 ospedali lombardi rappresenta un importante traguardo per il nostro sistema sanitario regionale. Questo risultato testimonia l'eccellenza e l'impegno costante delle nostre strutture nell'offrire servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico, con un approccio multidisciplinare e centrato sui bisogni dei pazienti. La lotta contro il tumore alla prostata e la gestione delle complicanze post-chirurgiche sono sfide cruciali per la salute maschile, e il fatto che così tanti ospedali lombardi abbiano raggiunto questo standard elevato è motivo di orgoglio per tutti noi. Questo riconoscimento non solo sottolinea la qualità delle cure offerte, ma rafforza il nostro impegno a migliorare ulteriormente l'accessibilità ai servizi, la qualità della vita dei pazienti e la consapevolezza sulla salute maschile. Tra l'altro come Regione Lombardia abbiamo costantemente avviato campagne di prevenzione, particolarmente apprezzate dai cittadini. Ringrazio la Fondazione Onda ETS per l'importante lavoro di valorizzazione e certificazione delle eccellenze in ambito sanitario e tutte le equipe mediche e professionali che, con dedizione e competenza, hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Come Regione Lombardia continueremo a sostenere con forza progetti e iniziative che promuovano la salute e il benessere dei nostri cittadini", conclude Bertolaso.