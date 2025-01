Influenza in Lombardia, aumentano i casi: 145.000 a letto con la febbre e raffreddore

Milano, 17 gennaio 2025 - In aumento i casi di sindromi simil-influenzali in Lombardia complici anche le temperature in picchiata. Secondo il rapporto Influnews nella settimana dal 6 al 12 gennaio ha raggiunto un valore di 14,3 casi per 1.000 assistiti. Il numero di casi stimati in Lombardia in questa settimana è circa 145.000

L’incidenza è aumentata negli adulti e anziani ed è pari a 21,9‰ nella fascia d’età 0-4 anni, 10‰ nella fascia 5-14 anni, 16,7‰ nella fascia d’età 15-64 anni e 9,3‰ negli over-65enni.

I medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato 120 tamponi naso-faringei, di questi il 37% è risultato positivo per virus influenzale - rilevati principalmente virus A(H1N1)pdm09, seguiti da virus B e A(H3N2) -, l’8% per RSV e il 3% per SARS-CoV-2 .

L’indagine molecolare estesa agli altri virus respiratori ha mostrato la presenza di rhinovirus nell’11% dei tamponi analizzati, di coronavirus non-SARS nel 4%, di adenovirus nel 3%, di metapneumovirus nell’1% .

Lombardia arancione

Anche a livello nazionale salgono i casi di influenza e la mappa delle regioni con l'incidenza più alta cambia. L'Abruzzo supera la Campania e diventa la regione con il dato più pesante (intensità alta, colore rosso): 19,42 casi per 1.000 assistiti. Con 17,08 segue la Campania, che rientra però nella fascia di colore arancione (intensità media). E' quanto emerge dal bollettino del servizio di sorveglianza RespiVirNet, curato dall'Istituto superiore di sanità.

Le soglie della stagione in corso per l'Italia sono: 5,65 casi per mille assistiti livello basale (verde), 11,39 intensità bassa (gialla), 17,24 intensità media (arancione), 20,70 intensità alta (rosso), oltre 20,70 intensità molto alta (rosso intenso).

Sono 12 le regioni in arancione: Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 5 sono gialle: Valle d'Aosta, le province di Trento e Bolzano, il Veneto e il Fvg.

Covid, Lombardia record

Sono 1.481 i nuovi casi di Covid registrati in Italia dal 9 al 15 gennaio, in calo rispetto ai 1.562 della settimana 2-8 gennaio. Stabili i nuovi decessi: 44 rispetto a 45. A fronte di un aumento dei tamponi (54.973 nell'ultima settimana contro i 42.025 della precedente), il tasso di positività scende dal 3,7% al 2,7%. Sono i dati riportati nel bollettino settimanale pubblicato online dal ministero della Salute. La Lombardia è la regione che in numeri assoluti ha segnalato più casi. Le Marche registrano il tasso di positività più alto (12,6%).