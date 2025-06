Vigevano, addio all’era delle scarpe: c’è crisi anche alla Calzoleria Artigiana, in vista 24 licenziamenti

Vigevano (Pavia), 15 giugno 2025 – Un’altra azienda calzaturiera vigevanese dopo la Moreschi ha annunciato di aver avviato la procedura per il licenziamento collettivo dei 24 dipendenti, una dei quali lavora a domicilio. Si tratta della Calzoleria Artigiana, nella zona industriale di corso Novara, che produce essenzialmente sandali da destinare al mercato arabo.

Il ricorso alla “cassa”

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ancorché la chiusura allontani sempre più Vigevano dal passato di capitale italiana della calzatura. Da tempo il personale era in cassa integrazione, che scade proprio questo mese. Alla base della decisione, problemi di natura economica che avrebbero portato l’azienda a un indebitamento consistente.

La richiesta dei sindacati

All’annuncio dell’impresa i sindacati hanno subito chiesto la convocazione di un Tavolo di confronto per capire se esistano strade percorribili per sostenere il personale. “La situazione del settore a Vigevano si è complicata molto negli ultimi anni – commenta Giovanna Currò, segretaria provinciale della Filctema Cgil – Ora un’altra realtà produttiva rischia di scomparire”.

"Tutelare i lavoratori”

I sindacati vorrebbero trovare un’intesa con l’azienda per garantire a tutti i lavoratori di assorbire nel modo meno traumatico possibile gli effetti della chiusura. “Siamo pronti a mettere in campo tutte le procedure possibili a tutela dei lavoratori – spiegano – e a capire se esistano alternative alla cessazione dell’attività”. Un’opzione potrebbe essere rappresentata dalla cassa integrazione per cessazione attività, che prevede un’indennità durante il licenziamento. Trattandosi però di uno strumento che si esaurisce con la disponibilità dei fondi, occorre capire se potrà essere finanziato.