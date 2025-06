Ikea inaugura il primo plan and order point a San Martino Siccomario

San Martino Siccomario (Pavia), 27 giugno 2025 – Ikea Italia debutta appena fuori Pavia con un nuovo plan and order point: uno spazio innovativo, dedicato esclusivamente alla progettazione e all’acquisto online di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti, con cui l’azienda punta ad essere sempre più vicina e accessibile, anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un’esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno. All’interno delle Gallerie Bennet San Martino in uno spazio di 165 metri quadri, i clienti potranno usufruire di consulenze personalizzate per pianificare e arredare le diverse aree della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali, grazie al servizio Ikea for business. Nel nuovo plan and order point i visitatori potranno lasciarsi ispirare da diverse soluzioni per la cucina e le camere da letto, grazie a un allestimento studiato per rispondere ai bisogni della clientela locale emerse dalle “Home Visit”, che Ikea periodicamente realizza sul territorio per conoscere meglio le abitudini e le necessità delle persone in casa, e offrire soluzioni rispondenti alle loro esigenze più specifiche. Con il supporto dei co-worker, sarà, inoltre, possibile acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori Ikea e scegliere la modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze: a domicilio, presso il plan and order point con il servizio “Vicino a te”, o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione. Un nuovo modo per rendere i prodotti e i servizi Ikea più accessibili, dando ai clienti la possibilità di trovare le migliori soluzioni per la propria casa, scegliendo il servizio di consegna più comodo. “Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Ikea Italia, che mette al centro la libertà di scelta dei nostri clienti – ha detto Monica Corsini, area manager Ikea Milano -: come, dove e quando interagire con il brand. Grazie a una rete sempre più estesa di touchpoint fisici, integrati con l’e-commerce, rendiamo l’esperienza Ikea ancora più accessibile, oltre che semplice e comoda. Sappiamo quanto i pavesi apprezzino i nostri prodotti, ed è per questo che siamo felici di avvicinarci ancora di più a loro, in un’area per noi di grande valore strategico”.