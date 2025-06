Vigevano, si fingono carabinieri ed entrano in casa di un’anziana: 80enne derubata di tutti i gioielli

Vigevano (Pavia), 14 giugno 2025 - Si sono presentati come carabinieri, ma erano dei truffatori. E hanno derubato l'anziana vittima di tutti i gioielli d'oro che aveva in casa. Una modalità di truffa purtroppo molto diffusa, ma ancora efficace nonostante i ripetuti appelli, anche da parte dell'Arma, a non credere a presunti militari che si presentano alla porta, ma che sanno come essere convincenti e riescono ad abbindolare le loro vittime prescelte.

Erano circa le 11 di venerdì quando una donna di 80 anni, che abita in zona semiperiferica, nella parte Nord di Vigevano, ha fatto entrate in casa i due impostori. In abiti civili, si sono qualificati come carabinieri, forse mostrando anche dei tesserini contraffatti o comunque riuscendo a far credere alla vittima che erano davvero dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Il pretesto era quello di fare delle presunte verifiche nelle abitazioni della zona perché c'erano stati dei furti: hanno chiesto all'anziana di controllare se le mancasse qualcosa.

In preda al panico, temendo davvero che qualcuno la potesse aver derubata, la donna è andata in camera da letto dove custodiva i suoi gioielli e li ha presi tutti, portandoli sul tavolo della cucina per mostrare ai carabinieri che c'era tutto. A quel punto gli impostori hanno svelato le loro vere intenzioni: hanno arraffato tutti i gioielli e sono scappati, lasciando incredula la vittima. Il valore del bottino non è stato quantificato con precisione. Solo dopo che i ladri si erano già allontanati, la donna ha chiamato i veri carabinieri, che sono intervenuti con una pattuglia del Radiomobile, ma le ricerche nella zona dei fuggitivi non hanno avuto esito, anche perché non erano stati visti fuggire, probabilmente a bordo di un'auto che però non era stata notata. I veri militari hanno effettuato il sopralluogo nell'abitazione e avviato le indagini sull'accaduto, nel tentativo di identificare i responsabili.