Vigevano, addio alla pallavolista e maestra Stefania Gianotti: “Sempre sorridente e determinata”

Vigevano (Pavia) – Da due anni combatteva coraggiosamente con la malattia ma nessuno si sarebbe mai immagino un epilogo così repentino e tragico. Vigevano ha dato ieri mattina il suo ultimo saluto a Stefania Gianotti, morta mercoledì a 47 anni. Gianotti era stata un’apprezzata giocatrice di volley: con la squadra di Vigevano, il GiFra, aveva raggiunto la promozione in serie A2 ed è stata probabilmente la più forte palleggiatrice mai prodotta dalla pallavolo vigevanese, che ha una tradizione importante. Dopo aver vinto due scudetti giovanili tra il 1990 e il 1992, Gianotti aveva conquistato prima una promozione in B2 con la Florens Vigevano, poi in B1 e infine in A2 con il GiFra, massimo traguardo del volley cittadino. In seguito aveva vestito la maglia di altre squadre della provincia prima di lasciare l’attività agonistica per dedicarsi alla sua altra grande passione: l’insegnamento ai più piccoli. Per questo aveva fondato il nido e scuola dell’infanzia Il Palloncino Blu che in città oggi ha due sedi.

Sono stati moltissimi i bambini che in questi anni, con le famiglie, hanno potuto apprezzare la competenza e la dedizione che la “maestra Stefania” ha sempre messo nel suo lavoro anche quando, un paio di anni fa, era comparsa la malattia che aveva affrontato combattendo e, quando ha potuto, sorridendo, come aveva fatto sui campi da volley: un atteggiamento mai sfuggito a compagne e avversarie che avevano saputo affrontare le sfide sportive più difficili con la giusta leggerezza. “Vogliamo ricordarti così: sorridente e determinata”, è stato il saluto della Florens Vigevano affidato ai social. Stefania lascia il padre Giorgio, la madre Maria Grazia, il fratello Alberto, il compagno Francesco e la nipotina Adele con cui ha sempre avuto un rapporto strettissimo.