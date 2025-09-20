Ragazzo di 16 anni si schianta in moto vicino al comune di Artogne: è morto sul posto

Brescia – Un ragazzo di 16 anni è morto dopo esserci schiantato in moto contro un’automobile ad Artogne, in provincia di Brescia. L’incidente stradale è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 14.30 in piazza Lorenzetti, in pieno centro, a pochi passi dal municipio. Non sono note le generalità della vittima, si sa soltanto che era residente a Pian Camuno, un comune poco distante da Artogne.

Al momento, la dinamica dello scontro non è stata ancora ricostruita, ma l’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato immediatamente: sul posto sono state inviate un’automedica, un’ambulanza ed è stato allertato l’elisoccorso. Purtroppo, ogni soccorso è stato vano: il personale sanitario ha provato a rianimare il sedicenne per diverso tempo, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia stradale di Iseo: gli agenti dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Questo è il secondo incidente in poche ore nel Bresciano che coinvolge un minorenne. A Manerbio, intorno alle 13, un bambino di 12 anni è stato travolto da una moto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.