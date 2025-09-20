Chi sono i 4 milanesi più ricchi d’Italia (post-Armani): c’è solo una donna sul podio

Milano – In questi tempi di crescente disuguaglianza economica non solo aumenta il numero di miliardari, ma cresce sempre più anche il loro patrimonio. Questo vale in larga parte del mondo e vale, soprattutto, nella capitale industriale d’Italia: Milano. Nella classifica sulle 10 persone più ricche del Paese stilata dalla piattaforma di investimenti Ener2Crowd, sono cinque i milanesi citati, tra cui il defunto Giorgio Armani. Tutti condividono una cosa: sono fondatori (o eredi) di dinastie che hanno costruito imperi industriali e commerciali estendendosi ben oltre i confini nazionali. Ma vediamo chi sono (e qual è il loro patrimonio).