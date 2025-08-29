Piero Pizzi grave dopo la caduta in scooter. Prognosi riservata per il portavoce “Vigevano prima di tutto”

Vigevano (Pavia), 29 agosto 2025 – Restano gravi le condizioni di Piero Marco Pizzi, 54 anni, vigevanese, discendente di una delle famiglie che hanno scritto la storia della calzatura internazionale negli anni d’oro di “Vigevano capitale della scarpa“ e più di recente impegnato sul fronte politico come portavoce del gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“, rimasto vittima di una caduta dal suo scooter avvenuta nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana in via Da Vinci, in prossimità della rotatoria del supermercato Conad, non lontana dalla sua casa.

L’effetto della caduta gli ha provocato importanti lesioni alla mandibola, che con tutta probabilità richiederanno un intervento chirurgico e a due vertebre, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Ricoverato al Pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, nelle ore successive Pizzi era stato dichiarato fuori pericolo. Nei giorni successivi però sono subentrate complicazioni che hanno fatto optare i medici per la sedazione e l’alimentazione per via endovenosa. Al momento la prognosi è riservata. Pizzi è rimasto vittima dell’incidente intorno alle 3.30 della notte tra venerdì e sabato mentre con tutta probabilità stava rincasando.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento ma la caduta è stata rovinosa e i suoi effetti avrebbero potuto essere ancora più gravi. Il mondo politico cittadino, anche quello contro il quale Pizzi non è mai stato tenero, ha espresso in modo unanime vicinanza a lui e alla famiglia ma sui social si sono scatenati anche gli haters alcuni dei quali si sono avventurati in ricostruzioni dell’accaduto che, al momento, non hanno trovato alcun riscontro.