Festival da premio Nobel. Evento dedicato all’acqua. Omaggio a Dario Fo

SARTIRANA LOMELLINA (Pavia) Favorire la conoscenza, il confronto e la consapevolezza intorno al mondo dell’acqua in questi tempi di cambiamento climatico sempre più veloce. È questo l’obiettivo della prima edizione del festival "Camminare sull’acqua" che si tiene a Sartirana Lomellina dal 5 al 7 settembre in concomitanza con la 53ª Sagra della rana, organizzato da Comune, Provincia e Associazione "Le Fonti del Riso", con la collaborazione di Confagricoltura Pavia. L’evento sarà l’occasione per ricordare le origini sartiranesi del premio Nobel Dario Fo nell’imminenza del centenario della nascita.

Si comincia venerdì a partire dalle 10,30 a La Pila in piazza Lodovico da Breme, con un incontro tecnico sulla gestione amministrativa delle risorse idriche. Nel pomeriggio dalle 15, si terrà invece un convegno dall’alto profilo istituzionale durante il quale si alterneranno gli interventi di rappresentanti degli utilizzatori della risorsa irrigua, delle istituzioni e degli enti gestori. Hanno confermato la loro partecipazione: Giovanni Palli presidente della Provincia di Pavia, Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato e i consiglieri regionali Claudio Mangiarotti e Matteo Piloni. Inoltre interverranno Marta Sempio e Alberto Lasagna, presidente e direttore di Confagricoltura Pavia, Matteo Spada dirigente Edison, Francesco Tornatore dirigente dell’autorità di bacino, Claudio de Paola direttore del Parco del Ticino e rappresentanti del mondo agricolo.

Sabato, sempre dalle 15 in piazza Lodovico da Breme, la giornata sarà dedicata alla scoperta di Sartirana Lomellina e del territorio con l’inaugurazione del percorso rurale e multimediale intitolato a Dario Fo e Franca Rame. L’inaugurazione che si svilupperà tra il centro e le campagne vicine costeggiando il Roggione di Sartirana e la Roggia Lupa, sarà preceduto da un incontro con la nipote del premio Nobel Mattea Fo e con Fabio Greggio, storico collaboratore della coppia Fo - Rame.

Domenica 7, alle 15 è previsto un momento formativo per i volontari della protezione civile e del soccorso sull’evoluzione dei fenomeni alluvionali con particolare attenzione al Po e al Sesia. Alle 17, sempre a La Pila, Egle Pappalardo, regista documentarista, racconterà l’esperienza che sta vivendo nella costruzione di un docufilm sull’acqua in Lomellina e Alberto Lasagna la genesi del podcast "Acqua maestra".