Violenza contro le donne? A Pavia c’è un corso di autodifesa gratuito per tutte

Pavia, 27 agosto 2025 – Imparare a difendersi. Per il 14° anno Asd Centro Arti Marziali Pavia organizza un corso di difesa personale femminile con il patrocinio del Comune. Il corso è aperto a tutte le donne dai 12 anni in su e prevede un totale di 10 lezioni, di cui 9 pratiche e una teorica tenuta dall'avvocato Eugenia Marchetti che si concentrerà sugli aspetti legali della difesa personale.

“Negli anni, oltre 5.000 donne hanno partecipato al nostro corso – ha detto Lucrezia Converso organizzatrice del corso –, sia nella nostra sede che all'interno delle scuole superiori e delle università, diventando più consapevoli delle loro capacità di autodifesa”.

Il corso tenuto dal maestro Idalmino Converso, come ogni anno, è gratuito, l'unico costo è di 10 euro per l'assicurazione. Inoltre, è richiesto un certificato medico per partecipare. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 settembre, ma sono accettate anche adesioni dopo la scadenza.

La prima lezione si terrà domenica 7 settembre, in concomitanza con la Festa del Ticino, nell’area dimostrativa situata lungo il Ticino. “Questa è un'ottima occasione per le partecipanti di sperimentare un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente – ha proseguito Converso –. Invitiamo tutte le donne interessate a unirsi a noi in questa straordinaria opportunità di crescita personale e di acquisizione di nuove competenze”.

“Apprezzo molto l'impegno dell'Asd Centro arti marziali Pavia che da sempre si dedica alle donne in modo concreto e accessibile a tutte – ha detto l’assessora allo sport Angela Gregorini –. Penso sia importante sostenere questa iniziativa e invito tutte a visitare lo stand durante la Festa del Ticino per avere informazioni più dettagliate sul corso e sperimentarlo in modo diretto”.