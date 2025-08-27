Hacker vìola conto corrente. Anziano truffato

VIGEVANO (Pavia)È una frode informatica tutta da chiarire quella che ha interessato un pensionato vigevanese di 73 anni che, per puro caso, ha scoperto che dal suo conto corrente, mediante una serie di bonifici online, hanno preso il volo oltre 40 mila euro. Una somma che l’uomo, che si è presentato ai carabinieri della stazione di Vigevano per presentare denuncia, non ha mai movimentato. L’unica spiegazione è che qualcuno sia riuscito, ma non è assolutamente chiaro in che modo, ad ottenere le credenziali per l’accesso al servizio di home-banking per procedere al trasferimento dei fondi. Improbabile che l’hacker sia riuscito in qualche modo a by-passare i sistemi di sicurezza dell’istituto di credito; molto più probabile che sia riuscito a procurarsi i dati necessari ad accedere al conto corrente in altro modo. Quale lo dovranno scoprire i militari vigevanesi che si stanno occupando delle indagini. Al momento l’ammanco, esattamente 43.476 euro, una somma di tutto ragguardevole, dovrà essere esattamente tracciato con una serie di controlli e sembra presto per poter configurare con certezza il reato di truffa anche se con tutta probabilità di quello di tratta. L’uomo ha scoperto per caso l’ammanco dopo una normale verifica: è pensabile che dopo la sorpresa sia subentrato una grande preoccupazione per l’ingente somma che gli è stata sottratta. Gli accertamenti in corso, che nei prossimi giorni potrebbero portare a chiarire la vicenda, mirano a definire con precisione tempi e modalità dei bonifici e soprattutto l’identità dei destinatari. Umberto Zanichelli