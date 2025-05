Vigevano: dodicenni rapinate in piazza Ducale da tre coetanei

Vigevano, 7 maggio 2025 – Una baby gang che più baby non si può. E ragazzine – quasi delle bambine – sono anche le due vittime. Tre minorenni, un quindicenne e due ragazzi di 14 e 13 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia cittadina. Sono accusati di avere rapinato per la strada due quasi coetanee, giovanissime di 12 anni.

Le due ragazze sono state avvicinate dal terzetto mentre si trovavano in piazza Ducale, nel centro storico della cittadina “capoluogo” della Lomellina. Una delle due dodicenni aggredite, alla quale è stato strappato lo zaino, è stata medicata in pronto soccorso e ha riportato ferite giudicate guaribili in tre giorni.

La sua coetanea si è vista sottrarre, dietro minaccia, il telefonino e 20 euro. I responsabili della rapina sono stati denunciati alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

Il precedente

Qualche giorno fa a Crema, un commando di quattro ragazzi aveva preso d’assalto un altro giovane, appena uscito da una sala bingo in centro. Gli aveva scatenato contro un pitbull, che l’aveva gettato a terra, riducendogli a brandelli il giubbotto che indossava.

Poi i quattro avevano minacciato la loro vittima con un coltello, fuggendo con un bottino di 500 euro in contanti (forse frutto di una vincita al bingo) e il telefono cellulare.

Intanto, secondo il rapporto del Censis sulla sicurezza urbana uscito oggi, mercoledì 7 maggio, le rapine in strada sono la fattispecie di reato cresciuta in proporzioni maggiori negli ultimi cinque anni (+24,1 % dal 2019).