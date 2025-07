Pavia, tentano di sradicare una grondaia in rame e poi di forzare un parcometro: arrestati

Pavia, 2 luglio 2025 - Coppia arrestata per tentato furto aggravato in concorso, denunciata anche per il possesso aggravato di arnesi atti allo scasso. A.D., 41enne, e M.B., donna 36enne, entrambi pavesi, già con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, nella serata di ieri, martedì 1 luglio, si sono resi protagonisti di due ulteriori tentativi, entrambi falliti, il primo per l'intervento di un residente, il secondo per l'arrivo della polizia.

In via Bernardo da Pavia, un condomino ha chiamato il 112 quando li ha visti cercare di scardinare una grondaia in rame posta sulla parete dello stabile. Si sono accorti di essere stati scoperti e hanno desistito, riuscendo ad allontanarsi prima dell'intervento della polizia, che si è però messa sulle tracce dei fuggitivi, ben descritti dal residente che li aveva sorpresi e messi in fuga lanciando subito l'allarme.

La pattuglia della Volante della polizia li ha infatti individuati e raggiunti poco dopo, mentre erano intenti a mettere a segno un ulteriore colpo, pure quello fallito. Stavano cercando di forzare con un piede di porco la piastra in metallo a protezione della cassetta con i contanti del parcometro di Asm Pavia all'angolo tra le vie Vittadini e Montebello della Battaglia, al Ticinello.

In questo caso c'è pure l'aggravante di aver danneggiato un bene di pubblico servizio. Sono quindi stati arrestati in flagranza, anche con la recidiva, per entrambi, reiterata specifica infraquinquennale. Per loro si aggiunge pure il deferimento per il possesso degli attrezzi da scasso, aggravato per il fatto di essere stati già condannati per reati contro il patrimonio e per il fatto commesso per eseguire altri reati, proprio quelli che hanno portato agli arresti. Oggi in Tribunale si tiene l'udienza di convalida degli arresti, con l'eventuale giudizio per direttissima.