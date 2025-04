Festa in zona Navigli a Milano finisce nel sangue: giovane di 21 anni sfregiato al volto all’interno di un B&B

Milano – Un giovane senegalese di 21 anni è stato sfregiato al volto durante una festa in un appartamento adibito a Bad&Breakfast a Milano. L’aggressione è avvenuta lunedì mattina prima dell’alba in zona Navigli, precisamente in Ripa Ticinese all’angolo con via Villoresi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura, il ferimento è avvenuto poco prima delle 5 del mattino. Il ventunenne, regolarmente presente in Italia, è stato aggredito da una o più persone che lo hanno colpito con una lama al volto, provocandogli un profondo taglio di circa 5 centimetri all’altezza della mascella sinistra.

Soccorsi e indagini

Il giovane è stato trovato in strada sanguinante e immediatamente soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni, sebbene serie, non sono considerate pericolose per la vita.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell’accoltellamento. Durante le indagini, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato il coltello utilizzato nell’aggressione e stanno seguendo le tracce del presunto aggressore o aggressori. Oltre a parlare coi testimoni e i partecipanti alla festa, verranno probabilmente visionate anche le telecamere di videosorveglianza.

Malamovida sui Navigli

Nella zona dei Navigli, la movida notturna è spesso accompagnata da episodi di violenza, risse tra giovani, spaccio e consumo eccessivo di alcol, anche tra minorenni. Residenti e commercianti denunciano un clima di insicurezza e lamentano la concorrenza sleale di minimarket che vendono alcolici senza rispettare le normative. In aree come via Gola, la presenza di spacciatori e baby gang contribuisce a rendere l’ambiente intimidatorio e nonostante le ordinanze e i controlli, la situazione rimane critica, con un impatto negativo sulla qualità della vita e sull’attività economica locale.​