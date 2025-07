Scuola meno sprecona? Ci pensano gli alunni. Studio del liceo Cairoli fa risparmiare il 40%

Hanno studiato come ridurre le emissioni e risparmiare sul costo del riscaldamento a scuola. E questo loro impegno li ha portati alla ribalta nazionale. La IVDSu e la IIIDEs del liceo Cairoli (nella foto) hanno vinto il primo premio nel concorso "Facciamo 17 goal. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile". Il loro progetto "Per un uso responsabile del riscaldamento: legge, spesa, pubblica sostenibilità" prevede interventi per la riduzione delle emissioni e del costo del riscaldamento a scuola. "Il nostro progetto è nato nel 2023 - ha raccontato in Consiglio comunale una studentessa di IV dove i ragazzi accompagnati dalle docenti Lucia Dorigo e Michela Fogliani - interessandoci delle norme, delle emissioni e del funzionamento dell’impianto. In questo modo abbiamo ottenuto un risparmio del 40% dei consumi di gas nella sede del nostro istituto di corso Garibaldi.

Inoltre abbiamo realizzato un modulo didattico rivolto a 7 classi dell’istituto di via Scopoli. "Dal novembre 2024 a maggio 2025 - ha aggiunto Fabio Cislaghi dell IIIDEs - abbiamo monitorato le temperature della sede centrale che hanno superato i 26°, mentre dovrebbero essere comprese tra i 18 e 22°. Abbiamo inviato una mail alla Provincia che gestisce gli impianti per far notare l’anomalia, ma senza risposta". M.M.