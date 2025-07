Corvino San Quirico, nella lite in strada spunta un coltello: due feriti in ospedale

Corvino San Quirico (Pavia), 2 luglio 2025 - Avevano già iniziato a litigare a Broni, poi si erano divisi ma si sono ritrovati a Corvino San Quirico, dove la lite è proseguita ed è spuntato anche un coltello. Due uomini, entrambi residenti nella zona, di 45 e 46 anni, sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri, martedì 1 luglio, finiti entrambi in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni.

Restano al momento ignoti i motivi del contendere, ma sta di fatto che se il primo round a Broni si era concluso senza conseguenze fisiche, non così è stato per il secondo scontro, in strada a Corvino San Quirico, dove sono poi arrivati anche i carabinieri e i soccorsi sanitari, attivati in codice rosso per la riferita gravità dell'accaduto da parte di chi ha lanciato l'allarme, poi ridimensionato nelle conseguenze.

Poco prima delle 23, il 46enne è stato trasportato con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in gravi condizioni ma con anche ferite da taglio, con la fuoriuscita di sangue che aveva fatto inizialmente temere il peggio. Anche il 45enne ha poi dovuto ricorrere a cure mediche, ma è andato autonomamente a farsi medicare al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, solo per lievi contusioni. I militari della Compagnia di Voghera attendono eventuali querele di parte che i due coinvolti possono sporgere per le lievi lesioni personali riportate.

Ovviamente le versioni dei due contendenti saranno diametralmente opposte, per i diversi punti di vista sull'accaduto, e spetterà ai militari effettuare accertamenti per chiarire la dinamica e le relative responsabilità. Simili liti, anche se iniziate a volte per cosiddetti futili motivi, che poi per i diretti interessati non sono futili affatto se li spingono allo scontro fisico, possono purtroppo sfociare in gravi conseguenze, specie se gli episodi di ripetono a distanza ravvicinata e non viene invece cercata una soluzione pacifica.