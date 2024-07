Sulla Statale del Penice controlli straordinari nel week-end: multato un motociclista su sette

Varzi (Pavia), 23 luglio 2024 - Un motociclista su 7 multato per condotte spericolate sulla Statale del Penice. È l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri della Stazione di Varzi, della Compagnia di Voghera, lungo la Ss461 nello scorso weekend, reso noto con comunicato stampa dell'Arma diramato oggi, martedì 23 luglio. Sui 42 motociclisti controllati, infatti, ne sono stati multati sei per violazioni al codice della strada, in particolare per "sorpasso in curva", "omesso mantenimento della distanza di sicurezza" ma anche "assenza di dispositivi di attenuazione delle emissioni sonore", con un totale di 13 punti tolti alle relative patenti di guida dei motociclisti sanzionati.

Come ogni anno con la bella stagione tornano infatti puntuali le segnalazioni dei residenti e dei sindaci dei Comuni che si affacciano sulla Statale del Penice, strada dell'Oltrepò Pavese rinomata non solo tra i ciclisti per le salite impegnative, ma soprattutto tra i centauri per le molte curve e i tornanti che stimolano pieghe spericolate. Ma non è un circuito di MotoGp, anzi è un'arteria sempre abbastanza trafficata specie nei fine settimana estivi, con i conseguenti pericoli per gli stessi motociclisti spericolati ma anche per ciclisti e pedoni in attraversamento nei centri abitati. "L'attività di controllo straordinario - conclude la nota stampa dei carabinieri - proseguirà anche per il resto del periodo vacanziero".