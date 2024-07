Controlli alcoltest dei carabinieri a Milano: 25 sanzionati e 9 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Milano, 21 luglio 2024 – Venticinque automobilisti ubriachi al volante sono stati intercettati e multati dai carabinieri nelle notti di venerdì 19 e sabato 20 luglio. Di questi, nove sono stati anche denunciati per guida in stato di ebbrezza perché con valori superiori a 0,80 grammi di etanolo per litro di sangue.

I controlli

Nelle ultime ore, come capita quasi sempre nei weekend, i militari si sono piazzati lungo alcune delle arterie più trafficate della città per controllare gli automobilisti e sottoporli ad alcoltest. Il bilancio complessivo dell'attività svolta dai carabinieri di Radiomobile, stazione Musocco e Nucleo operativo della Compagnia Magenta parla di 9 denunciati a piede libero (8 italiani e un colombiano di età compresa tra 21 e 40 anni) per guida in stato di ebbrezza, quindi con valori superiori a 0,80. Per loro, l'articolo 186 comma b e c del Codice della strada prevede anche la sospensione della patente da sei mesi a un anno (o da uno a due anni se si supera 1,5).

I multati

Altri 16 conducenti sono stati sanzionati in via amministrativa per guida sotto l'influenza di alcol (tredici italiani, uno statunitense, un peruviano e un ecuadoriano di età compresa tra 21 e 61 anni) perché al volante con valori compresi tra 0,50 e 0,80. Per loro sono previste una multa da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Gli altri interventi

I militari hanno anche denunciato per guida senza patente, con recidiva, un trentaseienne egiziano e un ventottenne ucraino, mentre un trentottenne italiano è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Infine, due italiani di 30 e 38 anni sono stati multati per ubriachezza molesta. In totale, sono state controllate 280 persone e 250 auto.